Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков
2026-04-20T12:10+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для иностранных банков за фальсификацию финансовых документов, незаконные валютные операции и махинации с арестованным имуществом. Законопроект разработан в связи с принятием закона, разрешившего иностранным банкам открывать филиалы в России. Поскольку такие филиалы по своему функционалу приближаются к полноценным кредитным организациям, на них предлагается распространить те же меры ответственности, что действуют для российских банков. Проект дополняет Уголовный кодекс РФ статьей, устанавливающей наказание за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка. Такая администрация может быть назначена Банком России для санации или контроля за деятельностью филиала. Кроме того, поправки вносятся в статьи 172.1, 193.1 и 312 УК РФ. Это означает, что иностранные банки, в случае принятия проекта, будут нести уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов, проведение валютных операций по подложным документам, а также за незаконные сделки с имуществом, находящимся под описью, арестом или подлежащим конфискации. Отдельный блок изменений касается статьи 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Согласно законопроекту, если публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, создали помехи работе филиала иностранного банка или привели к его закрытию, виновным также будет грозить уголовное наказание. Ранее такая ответственность за дискредитацию не была связана с последствиями для банков.
