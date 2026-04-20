Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков - 20.04.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков - 20.04.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит уголовную... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T12:10+0300
2026-04-20T12:10+0300
финансы
банки
россия
рф
госдума
банк россия
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для иностранных банков за фальсификацию финансовых документов, незаконные валютные операции и махинации с арестованным имуществом. Законопроект разработан в связи с принятием закона, разрешившего иностранным банкам открывать филиалы в России. Поскольку такие филиалы по своему функционалу приближаются к полноценным кредитным организациям, на них предлагается распространить те же меры ответственности, что действуют для российских банков. Проект дополняет Уголовный кодекс РФ статьей, устанавливающей наказание за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка. Такая администрация может быть назначена Банком России для санации или контроля за деятельностью филиала. Кроме того, поправки вносятся в статьи 172.1, 193.1 и 312 УК РФ. Это означает, что иностранные банки, в случае принятия проекта, будут нести уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов, проведение валютных операций по подложным документам, а также за незаконные сделки с имуществом, находящимся под описью, арестом или подлежащим конфискации. Отдельный блок изменений касается статьи 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Согласно законопроекту, если публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, создали помехи работе филиала иностранного банка или привели к его закрытию, виновным также будет грозить уголовное наказание. Ранее такая ответственность за дискредитацию не была связана с последствиями для банков.
финансы, банки, россия, рф, госдума, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Госдума, банк Россия
12:10 20.04.2026
 
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании для иностранных банков за махинации в РФ

Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для иностранных банков за фальсификацию финансовых документов, незаконные валютные операции и махинации с арестованным имуществом.
Законопроект разработан в связи с принятием закона, разрешившего иностранным банкам открывать филиалы в России. Поскольку такие филиалы по своему функционалу приближаются к полноценным кредитным организациям, на них предлагается распространить те же меры ответственности, что действуют для российских банков.
Проект дополняет Уголовный кодекс РФ статьей, устанавливающей наказание за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка. Такая администрация может быть назначена Банком России для санации или контроля за деятельностью филиала.
Кроме того, поправки вносятся в статьи 172.1, 193.1 и 312 УК РФ. Это означает, что иностранные банки, в случае принятия проекта, будут нести уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов, проведение валютных операций по подложным документам, а также за незаконные сделки с имуществом, находящимся под описью, арестом или подлежащим конфискации.
Отдельный блок изменений касается статьи 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Согласно законопроекту, если публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, создали помехи работе филиала иностранного банка или привели к его закрытию, виновным также будет грозить уголовное наказание. Ранее такая ответственность за дискредитацию не была связана с последствиями для банков.
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФГосдумабанк Россия
 
 
