https://1prime.ru/20260420/goroda-869279504.html

Названы города с самым высоким темпом роста доходов

2026-04-20T02:40+0300

экономика

россия

общество

севастополь

норильск

новый уренгой

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869279504.jpg?1776643102

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года отмечался в Батайске, Евпатории и Севастополе, свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, которое есть в распоряжении РИА Новости. “По итогам I квартала 2026 года самый высокий темп роста доходов показали Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%). Сокращение доходов показали два города: Северск и Прокопьевск”, - говорится в исследовании. Согласно данным ученого, в рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%). При этом к числу городов с самым высоким уровнем душевого дохода в месяц относятся Москва - 96 тысяч рублей, Санкт-Петербург - 94 тысячи рублей, Екатеринбург - 81 тысяча рублей, а также Сочи - 75 тысяч рублей и Краснодар - 74 тысячи рублей. Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций. Оценки душевых денежных доходов получены с использованием математического моделирования, в основу которого положены данные о потребительской активности населения и статистика по городам и регионам России из открытых источников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

