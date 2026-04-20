В Госдуме предложили проверять машины на парковке для инвалидов по реестру

2026-04-20T02:03+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать инспекторов ДПС проверять, внесено ли стоящее на парковке для инвалидов авто в федеральный реестр, а не ограничиваться визуальным осмотром знака "Инвалид". Соответствующее обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас поручить выразить позицию МВД России относительно обязанности должностных лиц осуществлять проверку транспортного средства на наличие сведений о нём в Федеральном реестре инвалидов при выявлении факта его стоянки на специализированном парковочном месте", - сказано в письме. В обращении Нилов напомнил, что, согласно действующему законодательству, право на бесплатную парковку дается при условии установки на транспортном средстве опознавательного знака "Инвалид" и обязательного внесения сведений о данном автомобиле в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Он отметил, что за неправомерную остановку или стоянку в местах, отведенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с последующей эвакуацией транспортного средства. Однако, по словам главы думского комитета, на практике при осуществлении надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции зачастую ограничиваются визуальным осмотром транспортного средства на наличие знака "Инвалид", не производя проверку фактического наличия сведений об автомобиле в федеральном реестре.

