В ГД рекомендовали исключить возможности возмещения НДС за счет бюджета

2026-04-20T17:46+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий возможность возмещения НДС в случаях, когда его уплата осуществляется за счет бюджетных субсидий. Документ внесен правительством РФ. Он предлагает изменения в Бюджетный кодекс в целях исключения возможности получения вычетов по суммам НДС, фактически оплаченным из бюджета. Речь идет о случаях, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них на безвозмездной и безвозвратной основе средства другим лицам. Законопроект обязывает такие организации указывать в договоре с этими лицами, что источником финансового обеспечения данных средств является бюджетная субсидия. А если эти средства предоставляются на приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав, то также указывать и на наличие или отсутствие в их объеме средств на уплату НДС. Причем уже заключенные договоры подлежат приведению в соответствии с новыми требованиями в течение 30 дней после вступления закона в силу. Кроме того, уточняется перечень средств, предоставляемых концессионерам и частным партнерам из федерального, регионального или местного бюджета, учитываемых при расчете предельного размера финансового участия концедента (публичного партнера). При его определении будут учитываться субсидии из бюджета и бюджетные инвестиции, предоставляемые концессионеру или частному партнеру напрямую или через других юрлиц. Это, согласно пояснительной записке, будет способствовать "повышению эффективности бюджетных расходов, качества планирования и исполнения бюджетов, в том числе в части управления условными обязательствами и долгосрочными расходными обязательствами по инфраструктурным проектам", реализующимся в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Но эта новация не будет распространяться на уже действующие соглашения. Законопроект также предусматривает с 1 сентября 2026 года предоставление напрямую бюджетным и автономным организациям бюджетных субсидий на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию государственных информационных систем. При этом исключительные права на программы для ЭВМ и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием таких систем, а также на технические средства для обработки содержащейся в них информации, будут принадлежать РФ, региону или муниципалитету, из бюджета которых предоставлена субсидия. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20260415/tsentrobank-869188278.html

