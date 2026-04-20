Грузия в I квартале нарастила экспорт яблок в Россию - 20.04.2026, ПРАЙМ
Грузия в I квартале нарастила экспорт яблок в Россию
21:54 20.04.2026
 
Грузия в I квартале нарастила экспорт яблок в Россию

Грузия в I квартале нарастила экспорт яблок в Россию почти на пятую часть

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Поставки яблок из Грузии в Россию в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти на пятую часть, а вот в марте произошло их резкое снижение, как в годовом, так и в месячном выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Грузинской статслужбы.
Так, за январь-март 2026 года грузины отправили россиянам яблок на 6,1 миллиона долларов, что на 18% больше, чем год назад. Физические объемы экспорта составили 8,6 тысячи тонн - лишь на 3% больше первого квартала предыдущего года.
При этом в марте стоимость и объем поставок сократились. В денежном выражении экспорт составил 1,6 миллиона долларов - на 45% меньше, чем в феврале этого года, и на 20% меньше, чем в марте 2025 года. А физические объемы упали на 39% и 25%, соответственно, до 2,4 тысячи тонн.
Россия по итогам марта стала главным покупателем грузинских яблок. Также их приобретали Турция, Белоруссия и Армения, но в гораздо меньших объемах. Суммарный экспорт Грузии за месяц составил 1,8 миллиона долларов за 2,6 тысячи тонн.
