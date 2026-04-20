Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков СА4180 в России - 20.04.2026, ПРАЙМ
FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков СА4180 в России
FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков СА4180 в России
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков типа СА4180 в России для устранения документарных нарушений, диагностики и замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6 579 автомобилей не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются), 7 521 автомобиль уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года (VIN-коды транспортных средств прилагаются)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что на транспортных средствах будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, в случае необходимости, замена тормозных камер с энергоаккумуляторами; диагностика состояния выхлопной системы и, в случае необходимости, замена глушителей; замена органов управления – (многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний), блок управления кондиционером.В Росстандарте напомнили, что в июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи на территории РФ в отношении данных грузовиков.Владельцев попадающих под отзыв автомобилей проинформирует представитель изготовителя ООО "ФАВ-Восточная Европа". Также узнать о принадлежности машины к отзывной кампании можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.
18:16 20.04.2026 (обновлено: 18:32 20.04.2026)
 
FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков СА4180 в России

Росстандарт: FAW отзывает 14 099 грузовиков типа СА4180 в России

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков типа СА4180 в России для устранения документарных нарушений, диагностики и замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6 579 автомобилей не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются), 7 521 автомобиль уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года (VIN-коды транспортных средств прилагаются)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на транспортных средствах будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, в случае необходимости, замена тормозных камер с энергоаккумуляторами; диагностика состояния выхлопной системы и, в случае необходимости, замена глушителей; замена органов управления – (многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний), блок управления кондиционером.
В Росстандарте напомнили, что в июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи на территории РФ в отношении данных грузовиков.
Владельцев попадающих под отзыв автомобилей проинформирует представитель изготовителя ООО "ФАВ-Восточная Европа". Также узнать о принадлежности машины к отзывной кампании можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
