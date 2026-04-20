FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков СА4180 в России

2026-04-20T18:16+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14,1 тысячи грузовиков типа СА4180 в России для устранения документарных нарушений, диагностики и замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6 579 автомобилей не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются), 7 521 автомобиль уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года (VIN-коды транспортных средств прилагаются)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что на транспортных средствах будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, в случае необходимости, замена тормозных камер с энергоаккумуляторами; диагностика состояния выхлопной системы и, в случае необходимости, замена глушителей; замена органов управления – (многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний), блок управления кондиционером.В Росстандарте напомнили, что в июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи на территории РФ в отношении данных грузовиков.Владельцев попадающих под отзыв автомобилей проинформирует представитель изготовителя ООО "ФАВ-Восточная Европа". Также узнать о принадлежности машины к отзывной кампании можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

