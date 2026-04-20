Доля фальсификата икры в России снизилась в 50 раз, заявили в Минпромторге

2026-04-20T13:45+0300

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Доля фальсификата икры в России за счет маркировки и интеграции системы с другими инструментами снизилась в 50 раз, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. "Очень плотно мы работаем с системой министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора,... которая обеспечивает прослеживаемость продовольственного сырья. И вот благодаря этой интеграции мы сейчас можем контролировать, действительно ли из заявляемого сырья произведена готовая продукция… В кормах для животных такая доля фальсификата снизилась на две трети, в консервах - в три раза, а в икре - в 50 раз", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Она отметила, что в молочной продукции доля фальсификата сократилась с 30% до 0,002%. По ее словам, потребителю в России практически гарантировано, что, например, сметана произведена точно из молока, а не из каких-то заменителей. Приезжева добавила, что сегодня в России в обязательной маркировке участвуют 36 товарных групп, а еще по 15 позициям идут эксперименты.

