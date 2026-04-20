Россия в марте почти вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия в марте в годовом выражении почти вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая, сохранив за собой в отчетном месяце статус их крупнейшего... | 20.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в марте в годовом выражении почти вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая, сохранив за собой в отчетном месяце статус их крупнейшего покупателя, следует из анализа РИА Новости китайской таможенной статистики. Так, импорт в марте вырос в 1,8 раза по отношению к аналогичному показателю в начале весны прошлого года, составив 1,109 миллиарда долларов. При этом в месячном выражении импорт подрос примерно на треть. В тройку крупнейших покупателей китайских легковых автомобилей в марте также вошли Бразилия (913,3 миллиона долларов) и Бельгия (803 миллиона). Для сравнения, США заняли в рейтинге 20-е место, потратив в марте на импорт китайских легковых автомобилей около 131 миллиона долларов.

