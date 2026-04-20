Китай в марте резко нарастил импорт российской кукурузы - 20.04.2026, ПРАЙМ
Китай в марте резко нарастил импорт российской кукурузы
09:45 20.04.2026
 
Китай в марте в 130 раз нарастил импорт российской кукурузы

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китай в марте текущего года в 130 раз нарастил импорт российской кукурузы, следует из анализа РИА Новости китайской таможенной статистики.
Так, поставки в начале весны выросли до 4,3 миллиона долларов с 33 тысяч за аналогичный месяц годом ранее. При этом российский экспорт ячменя в Китай в годовом выражении увеличился на пятую часть - почти до 13 миллионов долларов.
В то же время некоторые зерновые культуры продемонстрировали снижение. Так, импорт пшеницы просел в 27 раз, до 15,9 тысячи долларов, овса – вдвое, до 2 миллионов, а гречихи – почти вдвое, до 7,5 миллиона долларов.
 
