Китай в марте резко нарастил импорт российской кукурузы
2026-04-20T09:45+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китай в марте текущего года в 130 раз нарастил импорт российской кукурузы, следует из анализа РИА Новости китайской таможенной статистики. Так, поставки в начале весны выросли до 4,3 миллиона долларов с 33 тысяч за аналогичный месяц годом ранее. При этом российский экспорт ячменя в Китай в годовом выражении увеличился на пятую часть - почти до 13 миллионов долларов. В то же время некоторые зерновые культуры продемонстрировали снижение. Так, импорт пшеницы просел в 27 раз, до 15,9 тысячи долларов, овса – вдвое, до 2 миллионов, а гречихи – почти вдвое, до 7,5 миллиона долларов.
мировая экономика, китай, россия
