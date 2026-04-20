В Совкомбанке объяснили, какие инвесторы смогут заработать больше - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Совкомбанке объяснили, какие инвесторы смогут заработать больше
Отсутствие длинных денег в российской экономике связано с недостатком уверенности у людей и коротким горизонтом планирования, однако инвесторы, способные... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T11:21+0300
финансы
банки
сергей хотимский
совкомбанк
россия
МОСКВА, 20 апр- ПРАЙМ. Отсутствие длинных денег в российской экономике связано с недостатком уверенности у людей и коротким горизонтом планирования, однако инвесторы, способные игнорировать сиюминутный информационный шум и смотреть в будущее, зарабатывают больше, заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в ходе пленарной сессии форума по инвестициям и трейдингу "Инвест Базар 2026".
11:21 20.04.2026
 
В Совкомбанке объяснили, какие инвесторы смогут заработать больше

Хотимский: инвесторы, которые смотрят на длинный горизонт, заработают больше

© Фото : maksim.gololobovСтенд Совкомбанка
Стенд Совкомбанка. Архивное фото
© Фото : maksim.gololobov
МОСКВА, 20 апр- ПРАЙМ. Отсутствие длинных денег в российской экономике связано с недостатком уверенности у людей и коротким горизонтом планирования, однако инвесторы, способные игнорировать сиюминутный информационный шум и смотреть в будущее, зарабатывают больше, заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в ходе пленарной сессии форума по инвестициям и трейдингу "Инвест Базар 2026".
"Длинные деньги всегда связаны с уверенностью инвесторов, эмитентов и других стейкхолдеров в том, как в долгосрочной перспективе будет развиваться экономика и куда будет двигаться рынок. Чем меньше горизонт планирования, тем короче принимаются финансовые решения", – пояснил Хотимский.
По его словам, постоянный поток волатильных новостей и влияние соцсетей формируют у людей привычку реагировать на краткосрочные импульсы, что мешает долгосрочным вложениям.
Говоря о российском фондовом рынке, Хотимский подчеркнул, что цены на акции качественных компаний колеблются хаотично на фоне новостей, хотя фундаментально их прибыль стабильно растет. Постепенно инвесторы будут получать "прививку" от метаний, осознавая, что краткосрочные движения ведут к потерям, добавил он.
"У нас сейчас очень выгодный рынок, с очень большим дисконтом к его справедливой фундаментальной оценке. Такой возможности покупать настолько дешевый рынок, как в 2026 году, я не знаю, когда еще можно будет увидеть в будущем", – заявил топ-менеджер. Он добавил, что как только ожидаемый поток доходов от компаний превысит текущую ставку, возможно быстрое и долгое ралли.
"Я верю в то, что инвесторы, которые тем не менее во всем этом информационном шуме умеют смотреть на длинный горизонт, в итоге заработают больше всех", – резюмировал Хотимский.
 
