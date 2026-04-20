"Все типы вооружений". На Западе раскрыли новые военные планы США по Ирану - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Все типы вооружений". На Западе раскрыли новые военные планы США по Ирану
2026-04-20T01:16+0300
иран
сша
дональд трамп
пит хегсет
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США увеличивают военное присутствие для возобновления военных операций против Ирана, такое мнение Дэвис в эфире YouTube-канала высказал офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы (США. — Прим. ред.) определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра (Пита Хегсета. — Прим. пред.), который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня", — заявил эксперт.При этом он обратил внимание на воинственный настрой президента США Дональда Трампа."Президент Трамп, выступая перед Белым домом, получил прямой вопрос о том, что произойдет, когда период прекращения огня закончится: вы собираетесь возобновить военные действия? И он без колебаний ответил: "Да, определенно". &lt;…&gt; Вооруженные силы США быстро и в больших объемах направляют дополнительные перехватчики и наступательные ракеты — будь то JASSM, Tomahawk, SM-2 или SM-3. Все виды вооружений пополняются", — подчеркнул Дэвис.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранской территории, в результате которых погибли более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. Переговоры, состоявшиеся впоследствии в Исламабаде, завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США начали блокировку иранских портов. Посредники стараются организовать новый раунд переговоров.
01:16 20.04.2026
 
Аналитик Дэвис: США готовятся к возобновлению военного конфликта с Ираном

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США увеличивают военное присутствие для возобновления военных операций против Ирана, такое мнение Дэвис в эфире YouTube-канала высказал офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы (США. — Прим. ред.) определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра (Пита Хегсета. — Прим. пред.), который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня", — заявил эксперт.
При этом он обратил внимание на воинственный настрой президента США Дональда Трампа.
"Президент Трамп, выступая перед Белым домом, получил прямой вопрос о том, что произойдет, когда период прекращения огня закончится: вы собираетесь возобновить военные действия? И он без колебаний ответил: "Да, определенно". <…> Вооруженные силы США быстро и в больших объемах направляют дополнительные перехватчики и наступательные ракеты — будь то JASSM, Tomahawk, SM-2 или SM-3. Все виды вооружений пополняются", — подчеркнул Дэвис.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранской территории, в результате которых погибли более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. Переговоры, состоявшиеся впоследствии в Исламабаде, завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США начали блокировку иранских портов. Посредники стараются организовать новый раунд переговоров.
