https://1prime.ru/20260420/iran-869278814.html

"Все типы вооружений". На Западе раскрыли новые военные планы США по Ирану

иран

сша

дональд трамп

пит хегсет

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США увеличивают военное присутствие для возобновления военных операций против Ирана, такое мнение Дэвис в эфире YouTube-канала высказал офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы (США. — Прим. ред.) определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра (Пита Хегсета. — Прим. пред.), который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня", — заявил эксперт.При этом он обратил внимание на воинственный настрой президента США Дональда Трампа."Президент Трамп, выступая перед Белым домом, получил прямой вопрос о том, что произойдет, когда период прекращения огня закончится: вы собираетесь возобновить военные действия? И он без колебаний ответил: "Да, определенно". <…> Вооруженные силы США быстро и в больших объемах направляют дополнительные перехватчики и наступательные ракеты — будь то JASSM, Tomahawk, SM-2 или SM-3. Все виды вооружений пополняются", — подчеркнул Дэвис.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранской территории, в результате которых погибли более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. Переговоры, состоявшиеся впоследствии в Исламабаде, завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США начали блокировку иранских портов. Посредники стараются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260419/iran-869276585.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

