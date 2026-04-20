В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара
В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара
04:55 20.04.2026
 
В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара

Посол Джалали: реализация железнодорожной линии Решт-Астара в Иране отложена

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Реализация проекта железнодорожной линии Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", исполнительный контракт по которой планировалось подписать 1 апреля, отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке, к вопросу вернутся в течение 2026 года, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
Ранее в апреле вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что строительство железнодорожной линии Решт-Астара в Иране, которая соединит российские и иранские дороги в единую сеть, продолжается.
"Мы договорились на 1 апреля текущего года подписать исполнительный контракт реализации этих железных дорог. Они (США и Израиль) развязали эту войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война (конфликт на Ближнем Востоке - ред.) не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать", - сказал Джалали "Ведомостям".
По словам посла, реализации помешали "совсем чуть-чуть, но не мешают в целом".
Джалали добавил, что временные ограничения, вызванные геополитической ситуацией, подчеркивают необходимость адаптации логистической инфраструктуры и маршрутов, а МТК "Север-Юг" может способствовать развитию торговли между двумя странами более активно, чем раньше.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
 
