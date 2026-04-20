https://1prime.ru/20260420/iran-869280636.html

В Иране отложили реализацию проекта железной дороги Решт-Астара

2026-04-20T04:55+0300

энергетика

бизнес

экономика

иран

рф

ближний восток

алексей оверчук

мтк "север-юг"

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280636.jpg?1776650142

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Реализация проекта железнодорожной линии Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", исполнительный контракт по которой планировалось подписать 1 апреля, отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке, к вопросу вернутся в течение 2026 года, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Ранее в апреле вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что строительство железнодорожной линии Решт-Астара в Иране, которая соединит российские и иранские дороги в единую сеть, продолжается. "Мы договорились на 1 апреля текущего года подписать исполнительный контракт реализации этих железных дорог. Они (США и Израиль) развязали эту войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война (конфликт на Ближнем Востоке - ред.) не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать", - сказал Джалали "Ведомостям". По словам посла, реализации помешали "совсем чуть-чуть, но не мешают в целом". Джалали добавил, что временные ограничения, вызванные геополитической ситуацией, подчеркивают необходимость адаптации логистической инфраструктуры и маршрутов, а МТК "Север-Юг" может способствовать развитию торговли между двумя странами более активно, чем раньше. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

бизнес, иран, рф, ближний восток, алексей оверчук, мтк "север-юг", ведомости