"Планировали взрыв". На Западе раскрыли детали нового провала США - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Планировали взрыв". На Западе раскрыли детали нового провала США
06:25 20.04.2026 (обновлено: 06:26 20.04.2026)
 
"Планировали взрыв". На Западе раскрыли детали нового провала США

Фриман: Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузского пролива

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Иран разрушил военные замыслы Соединенных Штатов, выступив с инициативой по открытию Ормузского пролива, об этом в эфире YouTube-канала ассказал бывший американский дипломат Час Фриман.
"Что произойдет дальше, мы не знаем. Но одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные. <…> Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив", — заявил эксперт.
По его оценкам, Иран в настоящий момент находится в более выигрышной позиции по сравнению с Соединенными Штатами.
"Победителем в этом противостоянии, по моему мнению, окажется Иран, а не США. У Ирана есть значительные запасы нефти, находящиеся за пределами Ормузского пролива, <…> и он не останется без доходов в ближайшее время. <…> Значительная часть ВМС США сейчас находится в Аравийском море или в Оманском заливе, проводя блокаду. <…> Условия на кораблях быстро ухудшаются — экипажи не имеют доступа к основным необходимым вещам, запасы продуктов истощаются, системы выходят из строя. А это не формула для долгосрочного поддержания блокады. Поэтому Иран, на мой взгляд, находится в более выгодном положении, чем США", — объяснил Фриман.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
