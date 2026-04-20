"Нас там нет". В США сделали внезапное признание об Иране - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Нас там нет". В США сделали внезапное признание об Иране
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Промахи США в Иране связаны с дефицитом информации о происходящем в этой стране, заявила бывший посол США в Омане Лесли Цоу в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Мы в США слишком мало знаем об Иране. Уже полвека у нас нет там дипломатического присутствия на месте", — говорится в публикации. Цоу добавила, что Вашингтону не хватает понимания, как устроена власть в Иране, и что думают иранцы. При этом она утверждает, что это касается всего Ближнего Востока. Вчера глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады пролива и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
16:02 20.04.2026
 
"Нас там нет". В США сделали внезапное признание об Иране

Цоу: США слишком мало знают об Иране

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Промахи США в Иране связаны с дефицитом информации о происходящем в этой стране, заявила бывший посол США в Омане Лесли Цоу в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Мы в США слишком мало знаем об Иране. Уже полвека у нас нет там дипломатического присутствия на месте", — говорится в публикации.
Цоу добавила, что Вашингтону не хватает понимания, как устроена власть в Иране, и что думают иранцы.

При этом она утверждает, что это касается всего Ближнего Востока.

Вчера глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады пролива и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
