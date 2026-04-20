"Конец войне". В США поразились неожиданному удару Ирана - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Конец войне". В США поразились неожиданному удару Ирана
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х обратился к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить конфликт на Ближнем Востоке. | 20.04.2026, ПРАЙМ
23:23 20.04.2026 (обновлено: 23:33 20.04.2026)
 
"Конец войне". В США поразились неожиданному удару Ирана

Дэвис: США не смогут выйти победителями из конфликта на Ближнем Востоке

Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х обратился к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить конфликт на Ближнем Востоке.
"Следующие 48-72 часа могут стать решающими для интересов Америки. Если президент Трамп снова попытается разрушить Иран, ущерб, нанесенный нашим вооруженным силам, и соразмерное ослабление нашей национальной безопасности в целом будут серьезными. Что еще важнее, мы можем поджечь фитиль, который взорвет мировую экономику и уничтожит нашу собственную, и в худшем случае на восстановление может потребоваться целое поколение", — написал он.
С его точки зрения, географическое положение, размеры, культурные особенности и оборонные возможности Ирана не могут быть преодолены имеющимися у США ресурсами.
"Даже если бы мы решили задействовать все наши силы, включая сотни тысяч сухопутных войск, мы бы просто увеличили потери. Пришло время признать реальность, ограничить ущерб и положить конец этой войне дипломатическим путем", — подытожил Дэвис.
Накануне президент Дональд Трамп сообщил о том, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Он также выразил надежду на заключение сделки с Тегераном, одновременно обвиняя исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время действия перемирия. Это произошло на фоне договоренности о перемирии в Ливане. Трамп, в свою очередь, отказался снять блокаду с иранских портов до заключения сделки. После этого Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над проливом.
 
