"Конец войне". В США поразились неожиданному удару Ирана

2026-04-20T23:23+0300

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х обратился к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить конфликт на Ближнем Востоке. "Следующие 48-72 часа могут стать решающими для интересов Америки. Если президент Трамп снова попытается разрушить Иран, ущерб, нанесенный нашим вооруженным силам, и соразмерное ослабление нашей национальной безопасности в целом будут серьезными. Что еще важнее, мы можем поджечь фитиль, который взорвет мировую экономику и уничтожит нашу собственную, и в худшем случае на восстановление может потребоваться целое поколение", — написал он. С его точки зрения, географическое положение, размеры, культурные особенности и оборонные возможности Ирана не могут быть преодолены имеющимися у США ресурсами. "Даже если бы мы решили задействовать все наши силы, включая сотни тысяч сухопутных войск, мы бы просто увеличили потери. Пришло время признать реальность, ограничить ущерб и положить конец этой войне дипломатическим путем", — подытожил Дэвис. Накануне президент Дональд Трамп сообщил о том, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Он также выразил надежду на заключение сделки с Тегераном, одновременно обвиняя исламскую республику в "нарушении перемирия". В пятницу исламская республика разрешила проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время действия перемирия. Это произошло на фоне договоренности о перемирии в Ливане. Трамп, в свою очередь, отказался снять блокаду с иранских портов до заключения сделки. После этого Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над проливом.

