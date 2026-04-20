В Италии почтовую компанию оштрафовали за вмешательство в жизнь клиентов - 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T19:42+0300

РИМ, 20 апр – ПРАЙМ. Итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало оператора почтовой связи Poste italiane и дочернюю компанию с банковским сервисом Postepay за вмешательство в жизнь клиентов, сообщает ведомство (Garante della privacy). За незаконную обработку персональных данных миллионов пользователей Poste Italiane оштрафованы на 6,6 миллиона евро, Postepay как эмитент популярных в Италии предоплаченных карт – почти на 5,9 миллиона. Расследование управления началось после многочисленных сообщений и жалоб, полученных с апреля 2024 года, и сосредоточилось, в частности, на приложениях BancoPosta и Postepay. "Эти приложения требовали в качестве обязательного условия использования услуг от пользователей разрешения на мониторинг ряда данных, содержащихся на мобильных устройствах, включая установленные и запущенные приложения, с целью выявления любого вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении. По утверждению компаний, такая обработка была необходима для обеспечения безопасности транзакций и соблюдения правил регулирования платежных услуг, однако эти приложения "представляли собой чрезмерно навязчивое вмешательство в частную жизнь пользователей, поскольку не были строго необходимы в целях предотвращения мошенничества". В ходе проверки, как отмечает регулятор, также были выявлены многочисленные нарушения законодательства о защите персональных данных. В частности, речь идет о недостаточно прозрачной информации для пользователей и непринятии адекватных мер безопасности и корректной политики хранения данных.

