В Италии набросились на Мелони после визита Зеленского
2026-04-20T23:18+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Италию на встречу с премьер-министром Джорджей Мелони стал показателем кризиса, в котором находится страна, считает итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture."Пока Мелони позирует рядом с Зеленским <…>, итальянцы по-прежнему вынуждены мириться с постоянными низкими зарплатами, системой здравоохранения, находящейся в хроническом упадке, и промышленностью, теряющей позиции", — говорится в публикации.Эксперт подчеркнул, что поддержка конфликта на Украине не приносит Италии реальной выгоды, ограничиваясь лишь заявлениями. По его мнению, Рим игнорирует вопросы экономической устойчивости и тем самым ослабляет собственные позиции."Для тех, кто наблюдает за этим последним дипломатическим спектаклем, остается ощущение глубокого диссонанса: внешняя церемониальность игнорирует реальное положение дел. Италия – <…> больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка", — заключил эксперт.Переговоры Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским прошли в Риме в среду. Премьер-министр заявила, что страна продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Евросоюза для урегулирования конфликта.
SC: поездка Зеленского в Рим стала символом упадка Италии