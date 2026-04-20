Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/jurist-869281440.html
Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта
2026-04-20T06:23+0300
общество
финансы
рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869281440.jpg?1776658301
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:23 20.04.2026 (обновлено: 07:11 20.04.2026)
 
Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта

Юрист Никитина: за утерю паспорта грозит штраф до пяти тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Штраф до пяти тысяч рублей грозит тем, кто не сдал утерянный паспорт и продолжает им пользоваться, рассказал РИА Новости юрист Алена Никитина.
Она отметила, что за саму утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности" в виде штрафа до 300 рублей.
"Но если человек знает, что паспорт недействителен — истек срок, утерян, заменен или испорчен — и продолжает его носить и предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа. В таком случае размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей поверх того, что уже могли заплатить за утерю", - сказала Никитина, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА.
Если гражданин заявил об утере, получил новый паспорт, а старый нашел — хранить его нельзя. Найденный паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД, заключила юрист.
 
ОбществоФинансыРФМВД
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала