Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта

Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта - 20.04.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта

Штраф до пяти тысяч рублей грозит тем, кто не сдал утерянный паспорт и продолжает им пользоваться, рассказал РИА Новости юрист Алена Никитина.

2026-04-20T06:23+0300

2026-04-20T06:23+0300

2026-04-20T07:11+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Штраф до пяти тысяч рублей грозит тем, кто не сдал утерянный паспорт и продолжает им пользоваться, рассказал РИА Новости юрист Алена Никитина. Она отметила, что за саму утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности" в виде штрафа до 300 рублей. "Но если человек знает, что паспорт недействителен — истек срок, утерян, заменен или испорчен — и продолжает его носить и предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа. В таком случае размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей поверх того, что уже могли заплатить за утерю", - сказала Никитина, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА. Если гражданин заявил об утере, получил новый паспорт, а старый нашел — хранить его нельзя. Найденный паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД, заключила юрист.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, рф, мвд