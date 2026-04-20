В Хорватии снизились цены на топливо из-за энергокризиса - 20.04.2026, ПРАЙМ

Правительство Хорватии приняло в понедельник решение о снижении цен на топливо на период с 21 апреля до 5 мая, сообщила пресс-служба кабмина. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T19:38+0300

БЕЛГРАД, 20 апр – ПРАЙМ. Правительство Хорватии приняло в понедельник решение о снижении цен на топливо на период с 21 апреля до 5 мая, сообщила пресс-служба кабмина. Хорватское правительство ввиду энергокризиса корректирует максимальные розничные цены каждые две недели, изменения вступают в силу во вторник. "Цена литра дизеля будет 1,78 евро, на семь центов меньше, чем была до сих пор, а бензин подешевеет на два евроцента за литр до 1,64 евро. Солярка для сельхозпроизводителей и промысловых рыбаков с завтрашнего дня будет дешевле на семь центов – 1,29 евро за литр", - сообщила пресс-служба кабмина. Сжиженный углеводородный газ (LPG) подешевеет на 18 центов, до 1,76 евро за килограмм. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 23 марта сообщил о принятии пакета мер помощи хозяйству на 450 миллионов евро и сдерживании цен на топливо. В помощь сельхозпроизводителям кабмин выделяет 20 миллионов евро и 8 миллионов евро - промысловым рыбакам. Правительство Хорватии ранее заморозило цены на газ и электричество для потребителей до 1 октября ввиду энергокризиса. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

