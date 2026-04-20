Зеленский резко раскритиковал Кличко из-за ситуации в Киеве
Владимир Зеленский подверг критике действия киевских властей в вопросе подготовки к следующему отопительному сезону, об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T23:19+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подверг критике действия киевских властей в вопросе подготовки к следующему отопительному сезону, об этом он написал в своем Telegram-канале."В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города", — обрушился с критикой он.По его словам, Киев значительно отстает от запланированных сроков выполнения работ.Противостояние между главой киевского режима и мэром столицы обострилось еще зимой прошлого года. После этого, в начале января Зеленский резко раскритиковал Кличко за слабую подготовку города к возможным ударам. Ранее мэр рекомендовал жителям покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. СМИ сообщали, что Кличко назвал это честным предупреждением о сложной ситуации.
Киев, Владимир Зеленский, В мире, Виталий Кличко
Зеленский обвинил власти Киева в провале подготовки к отопительному сезону