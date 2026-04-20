Курс рубля заметно вырос к юаню на Мосбирже

Рубль по итогам торгов понедельника заметно вырос на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника заметно вырос на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 11 рублей. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 5,47%, до 95,32 доллара за баррель. Новый импульс Юань снизился на 1,02%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,99-11,1 рубля. "Рубль вернулся к постепенному укреплению - доллар на межбанке опускается к 75, юань заглянул ниже 11. Российская валюта сняла техническую перекупленность. Локально за рубль выступает приближение налогового периода", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Минфин допустил возвращение на рынок с операциями по бюджетному правилу до ранее обозначенного срока, но пока их нет, и приток валютного предложения не сглаживается, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась также к доллару и евро. Рынок уже отыграл новости с прошлой недели о возможном более раннем возобновлении покупок по бюджетному правилу. Учитывая, что конкретные детали операций пока остаются не раскрытыми, игроки не спешат играть против рубля. Кроме того, на стороне российской валюты играл заметный восстановительный рост цен на сырье на фоне геополитических новостей с выходных", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Главным фактором укрепления рубля выступает новый виток цен на нефть в совокупности с продлением разрешения на продажу российской нефти, что должно обеспечить рост и приток на внутренний валютный рынок валютной выручки", - считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Прогнозы Вторник курс может провести у нижних границ диапазона в 10,95-11,1 рубля за юань, ожидает Григорьев. "Если с мая Банк России возобновит покупки валюты по бюджетному правилу хотя бы на 20 миллиардов рублей в день, это может оказать значительное влияние на валютный рынок. Рынок на данный момент недооценивает риски для рубля от предстоящего возобновления операций по бюджетному правилу", - отметил Сергей Селютин из "ВТБ Мои инвестиции". "Краткосрочно рубль может продавить валюты еще поглубже, прогноз на завтра - 74-76 за доллар, 10,8-11,1 за юань", - прогнозирует Смирнов.

