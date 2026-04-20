https://1prime.ru/20260420/lagard-869309323.html

Глава ЕЦБ рассказала, что мешает выработать денежно-кредитную политику - 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T22:35+0300

финансы

мировая экономика

ормузский пролив

ближний восток

сша

кристин лагард

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/53/841265316_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e7986e0c190c398adb23095ec8154e2a.jpg

БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Продолжительность эскалации на Ближнем Востоке и влияние роста стоимости энергоносителей на инфляцию мешают Европейскому центробанку выработать ответную денежно-кредитную политику, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Эта двойная неопределенность относительно продолжительности шока и масштабов его воздействия свидетельствует о необходимости сбора дополнительной информации, прежде чем делать окончательные выводы относительно нашей денежно-кредитной политики", - заявила Лагард на ежегодном мероприятии Ассоциации немецких банков. По ее словам, тот факт, что в ходе конфликта боевые действия прерываются мирными переговорами, а внедрение морской блокады сменяется ее снятием, усложняет оценку продолжительности и серьезности последствий эскалации. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

https://1prime.ru/20260420/evropa-869308004.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

