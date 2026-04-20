Глава ЕЦБ рассказала, что мешает выработать денежно-кредитную политику - 20.04.2026, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ рассказала, что мешает выработать денежно-кредитную политику
2026-04-20T22:35+0300
Лагард: длительность эскалации вокруг Ирана мешает ЕЦБ выработать денежную политику

БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Продолжительность эскалации на Ближнем Востоке и влияние роста стоимости энергоносителей на инфляцию мешают Европейскому центробанку выработать ответную денежно-кредитную политику, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
"Эта двойная неопределенность относительно продолжительности шока и масштабов его воздействия свидетельствует о необходимости сбора дополнительной информации, прежде чем делать окончательные выводы относительно нашей денежно-кредитной политики", - заявила Лагард на ежегодном мероприятии Ассоциации немецких банков.
По ее словам, тот факт, что в ходе конфликта боевые действия прерываются мирными переговорами, а внедрение морской блокады сменяется ее снятием, усложняет оценку продолжительности и серьезности последствий эскалации.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
