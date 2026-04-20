Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата - 20.04.2026, ПРАЙМ
Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата
Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата
2026-04-20T00:00+0300
2026-04-20T00:06+0300
00:00 20.04.2026 (обновлено: 00:06 20.04.2026)
 
Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата

МИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости рассказал, что власти Латвии рассматривают возможность принятия отдельного закона, который лишит его мандата.
"Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон, который лишает, закон имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда", - сказал Росликов.
По его словам, его оппоненты не могут пережить "пощечину" - то, что человек, поддерживающий Россию и Белоруссию, участвует в законодательных собраниях воинственно настроенной против РФ европейской страны.
"Пока я не получил приговор, который вступил в силу, я имею абсолютное и полное право участвовать в выборах, участвовать в заседаниях. То есть я не ограничен абсолютно. Это для них тоже является довольно-таки сильной проблемой", - добавил депутат.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.
 
