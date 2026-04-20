Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах
03:43 20.04.2026 (обновлено: 03:58 20.04.2026)
 
В Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах

Депутат Росликов: школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском языке

МИНСК, 20 апр - ПРАЙМ. Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык - это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного", - рассказал РИА Новости Росликов. Он отметил, что по сути это завуалированный запрет русского языка.
Он добавил, что в настоящее время педагоги и в детских садах "пытаются отличиться" и запрещают маленьким детям коммуницировать между собой на родном русском языке.
"Сегодня все чаще и чаще мы фиксируем случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке", - добавил депутат.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.
 
