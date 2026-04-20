https://1prime.ru/20260420/latvija-869280031.html

В Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах

В Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах - 20.04.2026, ПРАЙМ

В Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах

Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T03:43+0300

2026-04-20T03:43+0300

2026-04-20T03:58+0300

общество

бизнес

экономика

латвия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280031.jpg?1776646722

МИНСК, 20 апр - ПРАЙМ. Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов. "Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык - это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного", - рассказал РИА Новости Росликов. Он отметил, что по сути это завуалированный запрет русского языка. Он добавил, что в настоящее время педагоги и в детских садах "пытаются отличиться" и запрещают маленьким детям коммуницировать между собой на родном русском языке. "Сегодня все чаще и чаще мы фиксируем случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке", - добавил депутат. В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, латвия