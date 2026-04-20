"Нанесут удары": на Западе насторожились после громкого заявления Лаврова

"Нанесут удары": на Западе насторожились после громкого заявления Лаврова - 20.04.2026, ПРАЙМ

"Нанесут удары": на Западе насторожились после громкого заявления Лаврова

Высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стало значимым предупреждением для НАТО, отметил британский военный аналитик... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T07:30+0300

2026-04-20T07:30+0300

2026-04-20T07:30+0300

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стало значимым предупреждением для НАТО, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Похоже, он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение", — сказал эксперт.По словам специалиста, Североатлантическому альянсу следует обратить внимание на слова главы российского МИД, поскольку провокации против России могут обернуться серьезными проблемами для альянса."Русские дают европейцам и американцам очень серьезные предупреждения о том, что ситуация зашла слишком далеко. И если эти российские красные линии будут пересечены, если беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Балтии и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что русские никогда не ответят", — подчеркнул Меркурис.В четверг секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об участившихся случаях использования воздушного пространства Финляндии и стран Балтии для атак украинских беспилотников на Россию. По его словам, если государства позволяют использовать своё воздушное пространство для таких атак, то они становятся соучастниками агрессии и Россия имеет право на защиту.Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не разрешали Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атаки российских объектов. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что соседние страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников, так как маршруты их полёта требуют согласия стран, через которые они пролетают.В субботу, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, Сергей Лавров отметил, что, возможно, даже лучше, что Запад не понимает границ российских "красных линий". Министр заявил, что терпение России может иссякнуть в самый неподходящий для Запада момент.

запад

финляндия

балтия

мид, нато, сергей лавров, запад, мировая экономика, россия, финляндия, балтия, николай патрушев, сергей шойгу