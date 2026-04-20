https://1prime.ru/20260420/lavrov-869311688.html

"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС

2026-04-20T23:23+0300

москва

европа

сергей лавров

минобороны рф

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для западных стран о том, что терпение Москвы не безгранично, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Похоже, Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам. Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях. В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже на исходе", — отметил он.По словам журналиста, после инцидентов с беспилотниками Москва направила Западу серьезные предупреждения."Сейчас Россия, без сомнения, выступила с очень серьезными предупреждениями в адрес Европы. В этом нет никаких сомнений. Медведев выступил с предупреждением. Шойгу выступил с предупреждением. Лавров выступил с предупреждением. Захарова выступила с предупреждением. А Министерство обороны России опубликовало список объектов, связанных с беспилотниками, что само по себе является весьма весомым сигналом", — заключил он.В субботу Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, отметил, что отсутствие понимания российских красных линий на Западе может сыграть против него самого, поскольку терпение России способно исчерпаться в самый неожиданный момент.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

