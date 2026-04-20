"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС
Христофору: Лавров дал понять ЕС, что терпение России подходит к концу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для западных стран о том, что терпение Москвы не безгранично, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Похоже, Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам. Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях. В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже на исходе", — отметил он.
"Сейчас Россия, без сомнения, выступила с очень серьезными предупреждениями в адрес Европы. В этом нет никаких сомнений. Медведев выступил с предупреждением. Шойгу выступил с предупреждением. Лавров выступил с предупреждением. Захарова выступила с предупреждением. А Министерство обороны России опубликовало список объектов, связанных с беспилотниками, что само по себе является весьма весомым сигналом", — заключил он.
В субботу Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, отметил, что отсутствие понимания российских красных линий на Западе может сыграть против него самого, поскольку терпение России способно исчерпаться в самый неожиданный момент.