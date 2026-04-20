"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/lavrov-869311688.html
"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС
"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС
Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для западных стран о том, что терпение Москвы не безгранично, заявил... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T23:23+0300
2026-04-20T23:23+0300
москва
европа
сергей лавров
минобороны рф
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для западных стран о том, что терпение Москвы не безгранично, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Похоже, Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам. Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях. В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. &lt;…&gt; Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже на исходе", — отметил он.По словам журналиста, после инцидентов с беспилотниками Москва направила Западу серьезные предупреждения."Сейчас Россия, без сомнения, выступила с очень серьезными предупреждениями в адрес Европы. В этом нет никаких сомнений. Медведев выступил с предупреждением. Шойгу выступил с предупреждением. Лавров выступил с предупреждением. Захарова выступила с предупреждением. А Министерство обороны России опубликовало список объектов, связанных с беспилотниками, что само по себе является весьма весомым сигналом", — заключил он.В субботу Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, отметил, что отсутствие понимания российских красных линий на Западе может сыграть против него самого, поскольку терпение России способно исчерпаться в самый неожиданный момент.
москва
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a7998b1629ad631926c4bb079213984.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, европа, сергей лавров, минобороны рф, запад, россия
МОСКВА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, Минобороны РФ, ЗАПАД, РОССИЯ
23:23 20.04.2026
 
"Терпение на исходе". Сигнал Лаврова вызвал переполох в ЕС

Христофору: Лавров дал понять ЕС, что терпение России подходит к концу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для западных стран о том, что терпение Москвы не безгранично, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Похоже, Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам. Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях. В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже на исходе", — отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Нанесут удары": на Западе насторожились после громкого заявления Лаврова
Вчера, 07:30
По словам журналиста, после инцидентов с беспилотниками Москва направила Западу серьезные предупреждения.
"Сейчас Россия, без сомнения, выступила с очень серьезными предупреждениями в адрес Европы. В этом нет никаких сомнений. Медведев выступил с предупреждением. Шойгу выступил с предупреждением. Лавров выступил с предупреждением. Захарова выступила с предупреждением. А Министерство обороны России опубликовало список объектов, связанных с беспилотниками, что само по себе является весьма весомым сигналом", — заключил он.
В субботу Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, отметил, что отсутствие понимания российских красных линий на Западе может сыграть против него самого, поскольку терпение России способно исчерпаться в самый неожиданный момент.
МОСКВАЕВРОПАСергей ЛавровМинобороны РФЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала