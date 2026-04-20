Застрявшие в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив
2026-04-20T17:13+0300
ДОХА, 20 апр - ПРАЙМ. Застрявшие на 47 дней в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив на пути в ЮАР, выяснило РИА Новости, исходя из данных их местоположения на портале CruisseMapple. Ранее в порту Дохи РИА Новости сообщили, что круизные лайнеры Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 и Celestyal Journey покинули порт Дохи после 47-дневного простоя по причине конфликта в регионе. Как следует из координат местоположения судов, в настоящее время круизы Mein Schiff 5 Celestyal Journey плывут в Оманском заливе в направлении города Сур на северо-востоке Омана, где Оманский залив соединяется с Аравийским морем, и направляются в ЮАР. Еще одно круизное судно, которое стояло в порту Дохи с конца февраля, Mein Schiff 4, согласно данным портала CruiseMapper, находится возле порта Хасаб на севере султаната Омана в Ормузском проливе. Оно направляется в расположенный в 370 километрах от Хасаба порт столицы Омана Маската.
Застрявшие в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив и направляются в ЮАР