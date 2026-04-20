Застрявшие в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/layner-869300253.html
Застрявшие в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив
Застрявшие на 47 дней в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив на пути в ЮАР, выяснило РИА Новости, исходя из данных их местоположения на портале | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T17:13+0300
бизнес
мировая экономика
доха
оман
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300080_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4ed00a0c81f8eb75a9f169444a7b8488.jpg
https://1prime.ru/20260420/reyter-869295015.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_15f92cbce4e084a29d1d5b0310b0588b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:13 20.04.2026
 
© РИА Новости . Юлия ТроицкаяКруизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 20 апр - ПРАЙМ. Застрявшие на 47 дней в Катаре два круизных лайнера покинули Ормузский пролив на пути в ЮАР, выяснило РИА Новости, исходя из данных их местоположения на портале CruisseMapple.
Ранее в порту Дохи РИА Новости сообщили, что круизные лайнеры Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 и Celestyal Journey покинули порт Дохи после 47-дневного простоя по причине конфликта в регионе.
Как следует из координат местоположения судов, в настоящее время круизы Mein Schiff 5 Celestyal Journey плывут в Оманском заливе в направлении города Сур на северо-востоке Омана, где Оманский залив соединяется с Аравийским морем, и направляются в ЮАР.
Еще одно круизное судно, которое стояло в порту Дохи с конца февраля, Mein Schiff 4, согласно данным портала CruiseMapper, находится возле порта Хасаб на севере султаната Омана в Ормузском проливе. Оно направляется в расположенный в 370 километрах от Хасаба порт столицы Омана Маската.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Три танкера прошли через Ормузский пролив
15:25
 
БизнесМировая экономикаДохаОМАНОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала