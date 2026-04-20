"Росатом" эвакуировал более 600 сотрудников с АЭС "Бушер", заявил Лихачев - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" эвакуировал в РФ более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T18:33+0300
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. "Росатом" эвакуировал в РФ более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы и от американской, и от израильской стороны, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке. Поэтому мы обоснованно закончили эвакуацию, более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию. Ребята сейчас отдыхают, устанавливаются", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, на площадке АЭС "Бушер" остались только 20 добровольцев, еще 4 человека остались непосредственно в Тегеране. "Их задача - инфраструктуру поддерживать, их задача быть на связи с местным заказчиком, который, к слову сказать, тоже все строительные активности прекратил", - добавил Лихачев.
Лихачев: "Росатом" эвакуировал в Россию более 600 сотрудников с АЭС "Бушер"