Мадьяр назвал проект расширения АЭС "Пакш" важным - 20.04.2026, ПРАЙМ
Мадьяр назвал проект расширения АЭС "Пакш" важным
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр назвал важным и необходимым проект расширения АЭС "Пакш" в стране, передает... | 20.04.2026, ПРАЙМ
ВЕНГРИЯ, Будапешт, АЭС "Пакш", Пакш-2, Росатом
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр назвал важным и необходимым проект расширения АЭС "Пакш" в стране, передает агентство Рейтер.
На прошлой неделе Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы, при необходимости часть договоренностей расторгнут или "улучшат финансовые условия".
"(Мадьяр - ред.) заявил, что расширение АЭС "Пакш" - это важный и необходимый проект, но новому правительству нужно будет изучить условия финансирования кредита на строительство и узнать, возможны ли реструктуризация или рефинансирование", - говорится в сообщении агентства в понедельник.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
