Мадьяр потребовал от Зеленского прекратить шантажировать Венгрию
Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Владимира Зеленского возобновить транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба". | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T19:03+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Владимира Зеленского возобновить транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Готов обратиться к президенту Украины: <...> если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием. <...> Мы не допустим никакого шантажа", — заявил он, отвечая на вопросы журналистов. На днях ныне действующий руководитель венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что Брюссель объявил о готовности Киева возобновить поставки уже в понедельник. Однако при этом от Будапешта потребовали прекратить блокировку кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Премьер настаивает, что сначала необходимо запустить прокачку российской нефти, и только после этого Венгрия снимет запрет на заем, в котором она не участвует. Будапешт заморозил кредит Киеву в конце февраля. Власти страны аргументировали приостановку работы "Дружбы". Они обвинили Украину в шантаже Венгрии в преддверии парламентских выборов, прекратили поставки Киеву дизельного топлива и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций. Словакия также предупреждала, что не согласится на введение новых ограничений против Москвы, если Еврокомиссия не вмешается в ситуацию с трубопроводом.
мировая экономика, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, ес
Мадьяр призвал Зеленского возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба"