В Китае разработали экологичную технологию извлечения металлов

Китайские ученые представили экологичную технологию извлечения критически важных металлов для новой энергетики, пишет китайская газета Global Times. | 20.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайские ученые представили экологичную технологию извлечения критически важных металлов для новой энергетики, пишет китайская газета Global Times. Согласно данным газеты, в настоящее время для извлечения ионов тяжелых металлов в основном используются методы экстракции и адсорбции растворителями. Однако эти методы требуют большого количества химических реагентов и создают экологические проблемы. "Китайские ученые разработали универсальный экологичный и высокоэффективный метод мембранного разделения для селективного извлечения ряда тяжелых металлов, критически важных для технологий в сфере новой энергетики", - говорится в сообщении. Как отмечает Китайская академия наук, это может стать решением проблем традиционных методов извлечения, таких как высокий уровень загрязнения, низкая эффективность и большое энергопотребление. Данная технология также может быть адаптирована для извлечения таких металлов, как медь и золото, путем изменения функциональных групп - небольших химических элементов на поверхности материала, которые меняют его свойства без изменения структуры. Ожидается, что технология обеспечит более экологичный и эффективный способ извлечения критически важных металлов и укрепит устойчивость внутренней цепочки поставок минеральных ресурсов. Результаты исследования были опубликованы в международном научном журнале Nature Nanotechnology.

https://1prime.ru/20260414/inflyatsiya-869152366.html

