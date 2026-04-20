В Китае разработали экологичную технологию извлечения металлов - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Китае разработали экологичную технологию извлечения металлов
2026-04-20T16:54+0300
16:54 20.04.2026
 
В Китае разработали экологичную технологию извлечения металлов

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайские ученые представили экологичную технологию извлечения критически важных металлов для новой энергетики, пишет китайская газета Global Times.
Согласно данным газеты, в настоящее время для извлечения ионов тяжелых металлов в основном используются методы экстракции и адсорбции растворителями. Однако эти методы требуют большого количества химических реагентов и создают экологические проблемы.
"Китайские ученые разработали универсальный экологичный и высокоэффективный метод мембранного разделения для селективного извлечения ряда тяжелых металлов, критически важных для технологий в сфере новой энергетики", - говорится в сообщении.
Как отмечает Китайская академия наук, это может стать решением проблем традиционных методов извлечения, таких как высокий уровень загрязнения, низкая эффективность и большое энергопотребление.
Данная технология также может быть адаптирована для извлечения таких металлов, как медь и золото, путем изменения функциональных групп - небольших химических элементов на поверхности материала, которые меняют его свойства без изменения структуры.
Ожидается, что технология обеспечит более экологичный и эффективный способ извлечения критически важных металлов и укрепит устойчивость внутренней цепочки поставок минеральных ресурсов.
Результаты исследования были опубликованы в международном научном журнале Nature Nanotechnology.
