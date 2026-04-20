https://1prime.ru/20260420/mfo-869280738.html
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ - 20.04.2026, ПРАЙМ
Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T05:36+0300
финансы
банки
бизнес
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280738.jpg?1776652589
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. "МФО стараются продать: ... сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Воронина. Уточняется, что указанные "услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много. По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
