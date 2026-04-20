Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/mfo-869280738.html
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ - 20.04.2026, ПРАЙМ
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ
Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T04:58+0300
2026-04-20T05:36+0300
финансы
банки
бизнес
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280738.jpg?1776652589
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. "МФО стараются продать: ... сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Воронина. Уточняется, что указанные "услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много. По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, банк Россия, Банк России
04:58 20.04.2026 (обновлено: 05:36 20.04.2026)
 
МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, пишут СМИ

"Известия": МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
"МФО стараются продать: ... сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Воронина.
Уточняется, что указанные "услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много.
По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.
 
ФинансыБанкиБизнесбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала