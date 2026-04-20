Эксперт заявила о росте потока рабочих мигрантов из Центральной Азии в ЕС
2026-04-20T12:35+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Структура миграционных потоков рабочей силы из Центральной Азии меняется; кроме России, граждане этих стран все активнее направляются в государства ЕС, заявила старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон. "Россия, конечно, сохраняет приоритетное направление для рабочей миграции из стран Центральной Азии", - сказала Биссон в ходе международной научно-практической конференции "Миграция: возможности для социально-экономического развития России и вызовы безопасности" в ИКСА РАН. Вместе с тем, по ее словам, "тенденции последних пять лет говорят о том, что наблюдается рост трудовых мигрантов из Центральной Азии в ЕС". "Причем интерес этот не только сильный, но и взаимный, то есть идет с обеих сторон", - подчеркнула Биссон. На вопрос, о каких странах Европы в целом идет речь, она ответила, что, прежде всего, о Польше и Литве, но также о Румынии и Болгарии, например. Но нередко эти страны трудовые мигранты из Центральной Азии используют в качестве первой страны въезда, где набираются опыта, а потом перемещаются в Западную Европу, заключила эксперт.
