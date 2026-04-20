https://1prime.ru/20260420/minpromtorg-869290614.html

Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России

2026-04-20T13:55+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг