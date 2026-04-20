https://1prime.ru/20260420/minpromtorg-869290614.html
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России - 20.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России
Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T13:55+0300
2026-04-20T13:55+0300
2026-04-20T13:55+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России
Приезжева: в России блокируют 190 тысяч некачественных товаров для покупки каждый час
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".