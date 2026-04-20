Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России - 20.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется в России
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
