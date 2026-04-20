Миронов предложил сократить стаж медиков для досрочной пенсии - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260420/mironov-869280360.html
Миронов предложил сократить стаж медиков для досрочной пенсии
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного... | 20.04.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280360.jpg?1776648150
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сократив требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается сократить требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года: с 25 до 22 лет в сельской местности и посёлках городского типа и с 30 до 27 лет в городах. "Право на досрочное получение страховой пенсии по итогам выслуги лет является одной из немногих социальных гарантий государства. Для большинства медиков пенсия представляет собой существенную прибавку к зарплате, а для тех, кто не выработал необходимый стаж, это важный стимул оставаться в профессии. Мы предлагаем сделать этот стимул еще более значимым", - сказал Миронов РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
04:22 20.04.2026
 
Миронов предложил сократить стаж медиков для досрочной пенсии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сократив требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается сократить требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года: с 25 до 22 лет в сельской местности и посёлках городского типа и с 30 до 27 лет в городах.
"Право на досрочное получение страховой пенсии по итогам выслуги лет является одной из немногих социальных гарантий государства. Для большинства медиков пенсия представляет собой существенную прибавку к зарплате, а для тех, кто не выработал необходимый стаж, это важный стимул оставаться в профессии. Мы предлагаем сделать этот стимул еще более значимым", - сказал Миронов РИА Новости.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала