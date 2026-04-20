Миронов предложил сократить стаж медиков для досрочной пенсии
2026-04-20T04:22+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сократив требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается сократить требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года: с 25 до 22 лет в сельской местности и посёлках городского типа и с 30 до 27 лет в городах.
"Право на досрочное получение страховой пенсии по итогам выслуги лет является одной из немногих социальных гарантий государства. Для большинства медиков пенсия представляет собой существенную прибавку к зарплате, а для тех, кто не выработал необходимый стаж, это важный стимул оставаться в профессии. Мы предлагаем сделать этот стимул еще более значимым", - сказал Миронов РИА Новости.
