Мишустин призвал наращивать возможности комплексного развития территорий

2026-04-20T11:45+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Механизм комплексного развития территорий сейчас очень активно используется, важно наращивать его возможности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Механизм комплексного развития территорий, конечно, сейчас очень активно используется. Очень важно наращивать его возможности, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов, территорий на годы вперед", - сказал Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что российские власти используют обширный инструментарий для улучшения условий проживания людей, обновления жилфонда и благоустройства пространств. По словам Мишустина, запущенный пять лет назад механизм комплексного развития территорий охватывает практически все эти направления.

