Мишустин призвал наращивать возможности комплексного развития территорий
Мишустин призвал наращивать возможности комплексного развития территорий - 20.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать возможности комплексного развития территорий
Механизм комплексного развития территорий сейчас очень активно используется, важно наращивать его возможности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T11:45+0300
2026-04-20T11:45+0300
2026-04-20T11:45+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Механизм комплексного развития территорий сейчас очень активно используется, важно наращивать его возможности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Механизм комплексного развития территорий, конечно, сейчас очень активно используется. Очень важно наращивать его возможности, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов, территорий на годы вперед", - сказал Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что российские власти используют обширный инструментарий для улучшения условий проживания людей, обновления жилфонда и благоустройства пространств. По словам Мишустина, запущенный пять лет назад механизм комплексного развития территорий охватывает практически все эти направления.
россия, общество , рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал наращивать возможности комплексного развития территорий
Мишустин: важно наращивать возможности механизма комплексного развития территорий
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Механизм комплексного развития территорий сейчас очень активно используется, важно наращивать его возможности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Механизм комплексного развития территорий, конечно, сейчас очень активно используется. Очень важно наращивать его возможности, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов, территорий на годы вперед", - сказал Мишустин
.
Глава правительства подчеркнул, что российские власти используют обширный инструментарий для улучшения условий проживания людей, обновления жилфонда и благоустройства пространств.
По словам Мишустина, запущенный пять лет назад механизм комплексного развития территорий охватывает практически все эти направления.