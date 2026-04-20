Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за парковку
2026-04-20T01:18+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Апрель - начало сезона дорожных работ. Автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений, что делает их более уязвимыми для таких рассылок. Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: "Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов. Схема актуальна для апреля, так как в этом месяце фиксируется массовое появление новых дорожных знаков и камер фиксации. В "Мошеловке" советуют проверять штрафы только через официальные ресурсы: "Госуслуги" или сайт ГАИ. "Оплата штрафов через смс-ссылки - всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты", - заключили там.
