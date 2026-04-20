В Москве растет спрос на офисные помещения - 20.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260420/moskva-869282150.html
В Москве растет спрос на офисные помещения
В Москве растет спрос на офисные помещения, так как бизнес активнее возвращает сотрудников с удаленки из-за возникших у них проблем с интернетом, рассказали РИА | 20.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Москве растет спрос на офисные помещения, так как бизнес активнее возвращает сотрудников с удаленки из-за возникших у них проблем с интернетом, рассказали РИА Недвижимость консультанты.
"Проблемы со связью усилили существующий тренд на возврат части сотрудников в бизнес-центры. По разным данным, в 2026 году крупные работодатели планируют перевести большинство сотрудников в офисы или отказаться от гибридной модели. Такой тренд в условиях дефицита на рынке офисной недвижимости Москвы сразу влияет на спрос на площади", - объяснил эксперт по коммерческой недвижимости и основатель "МегаСклад" Максим Повтарев.
Он уточнил, что эффект проявляется прежде всего в росте спроса на небольшие и средние по площади помещения, а не крупные штаб-квартирах. Так, в Москве уже есть дефицит готовых для въезда блоков на 300-500 квадратных метров, также спрос опережает предложение по объектам площадью до 100 "квадратов". Даже точечный возврат сотрудников в офисы, как добавил Повтарев, способен дополнительно сократить предложение ликвидных форматов.
Возвращению сотрудников в офисы также способствует планомерное охлаждение рынка труда на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отметил руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский.
"Речь не идет о резком развороте или кратном росте спроса. Это аккуратное увеличение доли сотрудников, присутствующих в офисе, чаще в формате двух-четырех дней в неделю. В такой конфигурации компании начинают более активно использовать существующие площади и точечно доарендовывать офисы", - сказал управляющий партнер консалтинговой компании Nikoliers Николай Казанский, добавив в то же время, что "это не тот фактор, который кардинально меняет рынок в момент".
Впрочем, в этом процессе есть и сдерживающие факторы. Как отметила исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина, высокая стоимость аренды наравне с общей экономической нагрузкой препятствует расширению площадей и переводу сотрудников в офисы.
Так, в первом квартале, по словам исполнительного директора Remain Александра Богданова, объем спроса на московском рынке без учета инвестиционных сделок и отказов от площадей приблизился к 146 тысячам квадратных метров офисов, что более чем в два раза ниже результата аналогичного периода 2025-го. А средневзвешенная запрашиваемая арендная ставка без НДС и OPEX на офисы классов А, В+ и В в годовом выражении увеличилась на 11,7% и достигла 31,8 тысячи рублей за квадратный метр в год.
"Мы прогнозируем, что базовые средние ставки аренды московских офисов в 2026 году вырастут еще примерно на 6-8%, а общий объем сделок по рынку оцениваем в диапазоне от 1 миллиона до 1,4 миллиона квадратных метров. Иными словами, перебои со связью - это не единственная причина роста интереса к офисам, но в условиях дефицита качественных готовых помещений они становятся дополнительным фактором, который ускоряет сжатие предложения и рост ставок в самых ликвидных сегментах", - рассказал Повтарев.
При этом, как добавила директор департамента брокериджа группы компаний RRG Светлана Ярова, качество связи при выборе офиса является важным для компаний, работающих с "цифрой": IT-организаций, банков, трейдеров, инвесторов, аналитиков, торговых и логистических организаций, международных структур. Требования в виде наличия двух-трех операторов связи, по ее словам, фигурирует в 90% случаев.
 
