Средний размер потребительского кредита в России вырос на 7,6 процента - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/nbki-869283769.html
Средний размер потребительского кредита в России вырос на 7,6 процента
2026-04-20T08:40+0300
финансы
банки
москва
санкт-петербург
московская область
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_98c47b40934d8be361eb2fe7f9641ba8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:40 20.04.2026
 
Средний размер потребительского кредита в России вырос на 7,6 процента

НБКИ: средний размер потребкредита в России в марте вырос на 7,6%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Выдача денег в банкомате . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в марте вырос на 7,6% в месячном выражении – до 180 тысяч рублей, показатель растет второй месяц подряд, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в марте 2025 года – 161,9 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем – на 7,6% (в феврале 2026 года – 167,2 тысячи рублей)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что показатель растет второй месяц подряд.
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в российских регионах (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2026 года был отмечен в Москве (331,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (278,4 тысячи рублей), Московской области (244,6 тысячи рублей).
Что касается региональной динамики, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года был в Хабаровском (+27,8%) и Алтайском (+21,6%) краях, Иркутской (+20,0%) и Нижегородской (+19,7%) областях, а также Москве (+19,2%).
При этом сократился средний размер потребкредита в Оренбургской области (-7,6%), Бурятии (-2,7%) и Краснодарском крае (-1%).
"В последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150–180 тысяч рублей. При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков существенно сократилась", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Он добавил, что в условиях высоких ставок граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения. "В свою очередь, ухудшение входящего потока вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач", – указал он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала