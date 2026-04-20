Средний размер потребительского кредита в России вырос на 7,6 процента

2026-04-20T08:40+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в марте вырос на 7,6% в месячном выражении – до 180 тысяч рублей, показатель растет второй месяц подряд, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в марте 2025 года – 161,9 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем – на 7,6% (в феврале 2026 года – 167,2 тысячи рублей)", – говорится в сообщении. Уточняется, что показатель растет второй месяц подряд. Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в российских регионах (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2026 года был отмечен в Москве (331,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (278,4 тысячи рублей), Московской области (244,6 тысячи рублей). Что касается региональной динамики, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года был в Хабаровском (+27,8%) и Алтайском (+21,6%) краях, Иркутской (+20,0%) и Нижегородской (+19,7%) областях, а также Москве (+19,2%). При этом сократился средний размер потребкредита в Оренбургской области (-7,6%), Бурятии (-2,7%) и Краснодарском крае (-1%). "В последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150–180 тысяч рублей. При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков существенно сократилась", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Он добавил, что в условиях высоких ставок граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения. "В свою очередь, ухудшение входящего потока вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач", – указал он.

