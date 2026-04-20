Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/neft-869284420.html
Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:20 20.04.2026
 
Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР

Россия в январе-марте 2026 года поставила Китаю 31,86 миллиона тонн нефти

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2026 года поставила Китаю 31,86 миллиона тонн нефти, что на 31,06% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые три месяца 2026 года обошлась Китаю в 14,369 миллиарда долларов, что на 8,86% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 24,313 миллиона тонн нефти на 13,2 миллиарда долларов.
В марте 2026 года Китай ввез из России 10,066 миллиона тонн нефти на 5,321 миллиарда долларов, что больше на 13,8% и 12,92% соответственно, чем в марте 2025 года, когда Россия поставила КНР 8,845 миллиона тонн нефти на 4,712 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала