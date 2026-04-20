Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР

Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР - 20.04.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-марте на 31 процент нарастила поставки нефти в КНР

Россия в январе-марте 2026 года поставила Китаю 31,86 миллиона тонн нефти, что на 31,06% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T09:20+0300

2026-04-20T09:20+0300

2026-04-20T09:20+0300

ПЕКИН, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2026 года поставила Китаю 31,86 миллиона тонн нефти, что на 31,06% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые три месяца 2026 года обошлась Китаю в 14,369 миллиарда долларов, что на 8,86% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 24,313 миллиона тонн нефти на 13,2 миллиарда долларов. В марте 2026 года Китай ввез из России 10,066 миллиона тонн нефти на 5,321 миллиарда долларов, что больше на 13,8% и 12,92% соответственно, чем в марте 2025 года, когда Россия поставила КНР 8,845 миллиона тонн нефти на 4,712 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф