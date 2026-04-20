Поставки никеля из России в ЕС сократились до минимума с июня 2024 года

2026-04-20T20:04+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила поставки никеля в Евросоюз на 15% в месячном, и на треть в годовом выражении - до минимальной их стоимости с июня 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за февраль ЕС приобрел никеля у РФ на 55,1 миллиона долларов - минимум с июня 2024 года. За месяц стоимость поставок сократилась на 15%, а за год - на 35%. При этом физические объемы европейского импорта просели на 13% и 18%, соответственно, до минимальных с мая 2025 года 7,4 тысячи тонн. В основном европейцы покупали никелевый штейн (на 45,1 миллиона долларов). Кроме того, они закупали необработанный никель (почти 9 миллионов), никелевые порошки и чешуйки (642 тысячи), а также отходы и лом (330 тысяч).

