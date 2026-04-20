https://1prime.ru/20260420/nikel-869307271.html
Поставки никеля из России в ЕС сократились до минимума с июня 2024 года
Россия в феврале сократила поставки никеля в Евросоюз на 15% в месячном, и на треть в годовом выражении - до минимальной их стоимости с июня 2024 года,... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T20:04+0300
россия
рф
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила поставки никеля в Евросоюз на 15% в месячном, и на треть в годовом выражении - до минимальной их стоимости с июня 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за февраль ЕС приобрел никеля у РФ на 55,1 миллиона долларов - минимум с июня 2024 года. За месяц стоимость поставок сократилась на 15%, а за год - на 35%. При этом физические объемы европейского импорта просели на 13% и 18%, соответственно, до минимальных с мая 2025 года 7,4 тысячи тонн. В основном европейцы покупали никелевый штейн (на 45,1 миллиона долларов). Кроме того, они закупали необработанный никель (почти 9 миллионов), никелевые порошки и чешуйки (642 тысячи), а также отходы и лом (330 тысяч).
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия в феврале снизила поставки никеля в Евросоюз на треть в годовом выражении
