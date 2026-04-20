Правительство поддержало проект о повышении лимита выплат по ОСАГО

2026-04-20T11:15+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк России и правительство поддержали законопроект о повышении до 2 миллионов рублей лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Направляли и получили положительное заключение. Банк России и правительство согласны", - сказал он, отвечая на вопрос о направлении в кабмин законопроекта об увеличении лимита таких выплат до 2 миллионов рублей. В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы и рассмотрении годового отчета Банка России сказала, что повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью можно было бы обсудить. На данный момент максимальный размер выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей.

