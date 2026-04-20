Мошенники начали размещать поддельные QR-коды на табличках ГЦУП Петербурга

https://1prime.ru/20260420/peterburg-869307587.html

Мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на информационных табличках городского центра управления парковками (ГЦУП) Петербурга, сообщило ведомство. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T20:35+0300

общество

петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859191282_0:30:3011:1724_1920x0_80_0_0_ab12d47946b38506809f3fcaa5359af2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на информационных табличках городского центра управления парковками (ГЦУП) Петербурга, сообщило ведомство. "В Петербурге зафиксированы случаи размещения поддельных QR-кодов на информационных табличках Городского центра управления парковками. Злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных кодов учреждения", - говорится в Telegram-канале ГЦУП. При этом подлинные QR-коды ГЦУП при их сканировании не позволяют оплатить парковку, а ведут только на сайт учреждения, где указаны способы оплаты. "Поддельные же коды могут направлять пользователей зоны платной парковки на фишинговые интернет-ресурсы, созданные для кражи личных данных", - предупреждает ведомство. ГЦУП просит водителей проверять, не наклеен ли QR-код поверх другого. В настоящее время специалисты центра управления парковками Петербурга проверяют возможное наличие поддельных QR-кодов во всей зоне платного парковочного пространства. Отмечается, что аферисты не останутся безнаказанными, поскольку их действия фиксируются камерами наблюдения.

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

