Мошенники начали размещать поддельные QR-коды на табличках ГЦУП Петербурга - 20.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали размещать поддельные QR-коды на табличках ГЦУП Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на информационных табличках городского центра управления парковками (ГЦУП) Петербурга, сообщило ведомство. "В Петербурге зафиксированы случаи размещения поддельных QR-кодов на информационных табличках Городского центра управления парковками. Злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных кодов учреждения", - говорится в Telegram-канале ГЦУП. При этом подлинные QR-коды ГЦУП при их сканировании не позволяют оплатить парковку, а ведут только на сайт учреждения, где указаны способы оплаты. "Поддельные же коды могут направлять пользователей зоны платной парковки на фишинговые интернет-ресурсы, созданные для кражи личных данных", - предупреждает ведомство. ГЦУП просит водителей проверять, не наклеен ли QR-код поверх другого. В настоящее время специалисты центра управления парковками Петербурга проверяют возможное наличие поддельных QR-кодов во всей зоне платного парковочного пространства. Отмечается, что аферисты не останутся безнаказанными, поскольку их действия фиксируются камерами наблюдения.
