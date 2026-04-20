Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде - 20.04.2026, ПРАЙМ
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp для оценки ситуации на фоне информации о возможном попадании крысиного яда в продукцию немецкого бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES) сообщило, что детское пюре Hipp отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд.
Сам производитель детского питания Hipp сообщил об отзыве всего ассортимент баночек с пюре из супермаркетов из-за возможного попадания в них "опасного вещества".
"Мы знаем о сообщениях, касающихся детского пюре Hipp в Австрии... Мы уже связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию... При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов мы готовы незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на текущий момент вся продукция этого бренда, представленная на Ozon, поставляется официальным дистрибьютором "Хипп Русь" и производится на заводе в Калининграде, а не импортируется.
"Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину", - заявил маркетплейс.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
