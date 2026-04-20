Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде

Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде - 20.04.2026, ПРАЙМ

Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде

Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp для оценки ситуации на фоне информации о возможном попадании крысиного яда в продукцию немецкого бренда,... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T13:10+0300

2026-04-20T13:10+0300

2026-04-20T13:10+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp для оценки ситуации на фоне информации о возможном попадании крысиного яда в продукцию немецкого бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES) сообщило, что детское пюре Hipp отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. Сам производитель детского питания Hipp сообщил об отзыве всего ассортимент баночек с пюре из супермаркетов из-за возможного попадания в них "опасного вещества". "Мы знаем о сообщениях, касающихся детского пюре Hipp в Австрии... Мы уже связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию... При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов мы готовы незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на текущий момент вся продукция этого бренда, представленная на Ozon, поставляется официальным дистрибьютором "Хипп Русь" и производится на заводе в Калининграде, а не импортируется. "Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину", - заявил маркетплейс.

австрия

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, австрия, калининград, ozon