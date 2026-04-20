"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/pitanie-869300403.html
"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp
"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp
"Детский мир" не станет отзывать продукцию немецкого производителя детского питания Hipp на фоне информации о возможном попадании в нее крысиного яда, поскольку | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T17:18+0300
2026-04-20T17:18+0300
бизнес
австрия
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862987586_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab8516d68bd8937db410f910b4825753.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Детский мир" не станет отзывать продукцию немецкого производителя детского питания Hipp на фоне информации о возможном попадании в нее крысиного яда, поскольку ситуация не затронула поставки в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее в апреле сообщалось, что детское пюре Hipp отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. "Мы оперативно связались с официальным поставщиком продукции Hipp в России и сообщаем, что инцидент не связан с качеством или производством продукции Hipp и затрагивает исключительно канал дистрибуции Spar Австрия. Сложившаяся ситуация не повлияла на детское питание Hipp в стеклянных банках в России, а также не повлияла на другие продукты Hipp в Европе и мире", - говорится в сообщении. Там отметили, что детское питание, доступное в магазинах, поставляется производствами, размещенными в России, или официальными импортерами. Кроме того, все продукты проходят многократные проверки и сертификацию на соответствие всем российским стандартам детского питания. Также в пресс-службе дали покупателям рекомендацию обращать внимание на характерный хлопок крышки при открывании баночки с пюре, который указывает на пригодность к употреблению.
https://1prime.ru/20260420/pitanie-869289371.html
австрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862987586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24124416d417dee9f7fbfa6de3785d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, австрия, европа, россия
Бизнес, АВСТРИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ
17:18 20.04.2026
 
"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp

"Детский мир" не будет отзывать продукцию Hipp, поскольку информация о яде не затронула РФ

© Фото : Maria Shvets photography"Детский мир"
Детский мир - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Детский мир". Архивное фото
© Фото : Maria Shvets photography
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Детский мир" не станет отзывать продукцию немецкого производителя детского питания Hipp на фоне информации о возможном попадании в нее крысиного яда, поскольку ситуация не затронула поставки в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее в апреле сообщалось, что детское пюре Hipp отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд.
"Мы оперативно связались с официальным поставщиком продукции Hipp в России и сообщаем, что инцидент не связан с качеством или производством продукции Hipp и затрагивает исключительно канал дистрибуции Spar Австрия. Сложившаяся ситуация не повлияла на детское питание Hipp в стеклянных банках в России, а также не повлияла на другие продукты Hipp в Европе и мире", - говорится в сообщении.
Там отметили, что детское питание, доступное в магазинах, поставляется производствами, размещенными в России, или официальными импортерами. Кроме того, все продукты проходят многократные проверки и сертификацию на соответствие всем российским стандартам детского питания.
Также в пресс-службе дали покупателям рекомендацию обращать внимание на характерный хлопок крышки при открывании баночки с пюре, который указывает на пригодность к употреблению.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Ozon связался с поставщиком детского питания Hipp на фоне информации о яде
13:10
 
БизнесАВСТРИЯЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала