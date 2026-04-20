https://1prime.ru/20260420/pitanie-869300403.html

"Детский мир" не станет отзывать детское питание Hipp

2026-04-20T17:18+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Детский мир" не станет отзывать продукцию немецкого производителя детского питания Hipp на фоне информации о возможном попадании в нее крысиного яда, поскольку ситуация не затронула поставки в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее в апреле сообщалось, что детское пюре Hipp отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. "Мы оперативно связались с официальным поставщиком продукции Hipp в России и сообщаем, что инцидент не связан с качеством или производством продукции Hipp и затрагивает исключительно канал дистрибуции Spar Австрия. Сложившаяся ситуация не повлияла на детское питание Hipp в стеклянных банках в России, а также не повлияла на другие продукты Hipp в Европе и мире", - говорится в сообщении. Там отметили, что детское питание, доступное в магазинах, поставляется производствами, размещенными в России, или официальными импортерами. Кроме того, все продукты проходят многократные проверки и сертификацию на соответствие всем российским стандартам детского питания. Также в пресс-службе дали покупателям рекомендацию обращать внимание на характерный хлопок крышки при открывании баночки с пюре, который указывает на пригодность к употреблению.

бизнес, австрия, европа, россия