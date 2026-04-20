Детское питание, в котором нашли крысиный яд в ЕС, не поставляется в Россию - 20.04.2026, ПРАЙМ
Детское питание, в котором нашли крысиный яд в ЕС, не поставляется в Россию
2026-04-20T21:34+0300
https://1prime.ru/20251228/gost-865990975.html
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Продукт детского питания HiPP, в составе которого в Австрии был найден крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в банке детского питания HiPP.
"Роспотребнадзор в связи с публикациями в СМИ об обнаружении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенного на заводе в Германии, сообщает, что информация о его выявлении и поставках в РФ… не поступала", - говорится в сообщении.
Как сообщили Роспотребнадзору в компании "Хипп Русь", в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.
В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендует учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать вышеуказанную продукцию.
Покупательница выбирает товар в молочном отделе - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
В России появились новые ГОСТы на детское питание
28 декабря 2025, 10:08
 
ОбществоАВСТРИЯГЕРМАНИЯРФРоспотребнадзор
 
 
