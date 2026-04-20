https://1prime.ru/20260420/posol-869281219.html
Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом
Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом - 20.04.2026, ПРАЙМ
Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом
Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T05:59+0300
2026-04-20T05:59+0300
2026-04-20T05:59+0300
энергетика
россия
иран
сша
тегеран
дональд трамп
мид
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869281219.jpg?1776653943
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора", заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией.
"Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом", - сказал посол газете "Ведомости".
По его словам, иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора".
Джалали также отметил, что у Ирана "четко обозначены красные линии", отступать от которых он не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли США.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет в ходе переговоров достичь того, чего не достиг в ходе войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид, ведомости
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД, Ведомости
Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом
Посол Джалали: Иран должен пользоваться правом на мирный атом
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора", заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией.
"Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом", - сказал посол газете "Ведомости".
По его словам, иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора".
Джалали также отметил, что у Ирана "четко обозначены красные линии", отступать от которых он не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли США.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет в ходе переговоров достичь того, чего не достиг в ходе войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.