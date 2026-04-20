Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260420/posol-869281219.html
Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом
2026-04-20T05:59+0300
энергетика
россия
иран
сша
тегеран
дональд трамп
мид
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869281219.jpg?1776653943
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора", заявил посол исламской республики в России Казем Джалали. Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. "Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом", - сказал посол газете "Ведомости". По его словам, иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора". Джалали также отметил, что у Ирана "четко обозначены красные линии", отступать от которых он не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет в ходе переговоров достичь того, чего не достиг в ходе войны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:59 20.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала