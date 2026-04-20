Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом

Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом - 20.04.2026, ПРАЙМ

Посол Ирана заявил, что страна должна пользоваться правом на мирный атом

Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T05:59+0300

2026-04-20T05:59+0300

2026-04-20T05:59+0300

энергетика

россия

иран

сша

тегеран

дональд трамп

мид

ведомости

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора", заявил посол исламской республики в России Казем Джалали. Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. "Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом", - сказал посол газете "Ведомости". По его словам, иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора". Джалали также отметил, что у Ирана "четко обозначены красные линии", отступать от которых он не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет в ходе переговоров достичь того, чего не достиг в ходе войны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

иран

сша

тегеран

россия, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид, ведомости