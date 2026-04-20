Путин оценил динамику сельского хозяйства в Пензенской области - 20.04.2026, ПРАЙМ
Путин оценил динамику сельского хозяйства в Пензенской области
Путин оценил динамику сельского хозяйства в Пензенской области
Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области. | 20.04.2026, ПРАЙМ
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин оценил динамику сельского хозяйства в Пензенской области

Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области.
Глава государства в понедельник встретился с главой Пензенской области Олегом Мельниченко. В ходе беседы губернатор доложил о развитии сельского хозяйства в регионе. В частности, Мельниченко рассказал, что урожайность зерновых составила 39,5 центнера с гектара, отметив, что это неплохая урожайность.
"Хорошая", - отметил со своей стороны Путин.
Кроме того, Мельниченко доложил о проекте "МОЛКОМа", в рамках которого идет капитальная реконструкция производства, в том числе с государственным участием, для того чтобы запустить выпуск безлактозного молочного детского питания.
"Я посмотрел, вы увеличиваете надои, там динамика хорошая", - прокомментировал Путин.
 
