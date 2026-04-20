https://1prime.ru/20260420/putin-869291398.html

Путин оценил динамику сельского хозяйства в Пензенской области

Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области. | 20.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_0:146:3029:1849_1920x0_80_0_0_a16e417ad1c596d86bc01954a4f01dc7.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области. Глава государства в понедельник встретился с главой Пензенской области Олегом Мельниченко. В ходе беседы губернатор доложил о развитии сельского хозяйства в регионе. В частности, Мельниченко рассказал, что урожайность зерновых составила 39,5 центнера с гектара, отметив, что это неплохая урожайность. "Хорошая", - отметил со своей стороны Путин. Кроме того, Мельниченко доложил о проекте "МОЛКОМа", в рамках которого идет капитальная реконструкция производства, в том числе с государственным участием, для того чтобы запустить выпуск безлактозного молочного детского питания. "Я посмотрел, вы увеличиваете надои, там динамика хорошая", - прокомментировал Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

