Ритейлер X5 снял с продажи детское пюре Hipp до результатов проверки

2026-04-20T17:26+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ритейлер X5 снимает с продажи детское пюре немецкого производителя Hipp на фоне информации о возможном попадании крысиного яда в продукцию бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES) сообщило, что детское пюре HiPP отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. "Мы снимаем с продажи детское пюре этого бренда в наших сетях. Реализацию приостанавливаем до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем", - говорится в сообщении. Там отметили, что реализуемая продукция произведена преимущественно на территории РФ, а не в странах, упоминаемых в СМИ, и имеет все необходимые документы и сертификаты.

