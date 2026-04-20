https://1prime.ru/20260420/reyter-869295015.html

Три танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник, пишут СМИ

2026-04-20T15:25+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Три танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник, пишет агентство Рейтер со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания с платформы Kpler. "За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив - ред.)", - говорится в сообщении. Так, проследовали через пролив танкер по перевозке нефтепродуктов Nero, танкер для перевозки химических продуктов и танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ), указывается в материале. В сообщении не приводятся данные о принадлежности судов, их владельцах и маршрутах. Агентство обращает внимание, что судоходство через Ормузский пролив остается практически остановленным. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

