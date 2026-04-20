Три танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник, пишут СМИ
Reuters: через Ормузский пролив в понедельник прошли три танкера
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
© AP Photo / Altaf Qadri
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Три танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник, пишет агентство Рейтер со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания с платформы Kpler.
"За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив - ред.)", - говорится в сообщении.
Так, проследовали через пролив танкер по перевозке нефтепродуктов Nero, танкер для перевозки химических продуктов и танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ), указывается в материале.
В сообщении не приводятся данные о принадлежности судов, их владельцах и маршрутах.
Агентство обращает внимание, что судоходство через Ормузский пролив остается практически остановленным.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.